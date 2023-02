Frank Herbert, Dominique Fernandez, Joshua Cohen…: les poches des Livres du Soir

Nouvelles, carnet de voyage, dictionnaire, satire ou novella, il y a du bon et pour tous les goûts de lecture cette semaine dans les poches. Ce qu’il ne faut pas rater.

Nouvelles ****

Frank Herbert

En deux tomes, l’intégrale des nouvelles de science-fiction écrites par l’auteur de Dune. Un imaginaire exubérant, imprévisible, dont chaque texte donne à penser : et si nous pouvions vivre quelques heures dans la peau de nos ancêtres ? et si les insectes nous faisaient la guerre ? Et si l’arme ultime était à portée de chacun ? Une « conscience-fiction ».

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Basset, Pierre Billon, Jean-Michel Boissier, Pierre-Paul Durastanti, Claire Fargeot, Dominique Haas, Jacqueline et Michel Lederer, Christian Meistermann, France-Marie Watkins, Folio SF, 736 et 658 p., 11,5 et 10,9 €

Dictionnaire amoureux de Stendhal ***

Dominique Fernandez