La sûreté nucléaire, enjeu central d’une éventuelle mini-prolongation

Prolonger pour un ou deux hivers les trois plus vieux réacteurs semble impossible, à moins que le gouvernement n’abaisse le niveau d’exigence en matière de sûreté nucléaire. Mais qui est prêt à assumer une telle décision ?

Ixième poussée d’urticaire dans le dossier ultrasensible des centrales nucléaires : fidèle à ses habitudes, c’est par le biais d’un tweet que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a – une fois encore, serait-on tenté d’écrire – allumé ses partenaires Ecolo-Groen au sein du gouvernement, les accusant de « saboter la négociation » avec Engie, l’exploitant du parc nucléaire belge, concernant l’éventuelle (mini-)prolongation de la durée d’exploitation des trois plus vieux réacteurs du pays (Doel 1 et 2 et Tihange 1).