Guerre en Ukraine: les cartes et la vidéo pour comprendre comment le conflit a évolué

Par Laure Dewit, Théo Anberrée et Katarzyna Korzeniowska (Gazeta Wyborcza)

Vladimir Poutine a lancé son « opération militaire spéciale » il y a exactement un an. Si la situation est extrêmement tendue depuis 2014, date de l’annexion de la Crimée par Moscou et du soulèvement des séparatistes du Donbass, les soldats russes et biélorusses entament la phase finale des préparatifs de ce qu’ils considèrent être « une attaque de défense » en Ukraine à la mi-février 2022.

Le 24 février marque un tournant très important. Le président russe Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale en Ukraine, sous le prétexte de « démilitarisation » et de « dénazification » du pays. Vers quatre heures du matin, les premières roquettes et missiles russes tombent sur le territoire ukrainien. Les militaires russes pénètrent en Ukraine par l’est, le nord et le sud. C’est ce que représentent les flèches noires sur l’image.