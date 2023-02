La (trop) longue semaine des littératures

Le Festival Passa Porta sera inauguré le jeudi 23 mars et se poursuivra jusqu’au dimanche 26. La Foire du livre de Bruxelles sera inaugurée le jeudi 30 mars et se tiendra jusqu’au dimanche 2 avril. Du 23 mars au 2 avril, en onze jours, dans la même ville, et pas au même endroit heureusement, le Festival au centre, la Foire à Tour et Taxis, on ne parlera que de livres et de littératures. Entre les deux gros événements, juste trois jours pour se remettre du premier et s’apprêter pour le deuxième.