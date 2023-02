Formule 1: Max Verstappen déjà en haut de l’affiche lors des premiers essais

Max Verstappen a achevé la première journée d’essais d’avant-saison de Formule 1 au sommet des feuilles de temps, en devançant l’Aston Martin d’Alonso et les Ferrari de Sainz et Leclerc. La performance est hautement symbolique quand on sait que ces essais s’apparentent plus que jamais à de laborieuses séances de travail au cours desquelles toute sortie de piste est à proscrire, alors que depuis cette année, ces essais se limitent à trois journées organisées jusqu’à samedi sur le circuit de Sakhir, où se déroulera le premier Grand Prix de la saison une semaine plus tard.

Bref, on est plutôt occupé à regarder si la voiture « tient bien ensemble » et à analyser les premières données enfin collectées sur la piste, après les centaines d’heures passées en soufflerie et sur simulateur, qu’à chasser la performance du côté de Bahreïn. Et Max Verstappen l’a indirectement prouvé en établissant le meilleur chrono de la journée (1.32.837) à deux grosses secondes du temps de la pole position établi par Charles Leclerc l’an dernier (1.30.558).

Il n’empêche, gageons que le double champion du monde en titre a apprécié le déroulement de cette première journée avec d’autant plus de plaisir que Red Bull était la seule écurie à avoir choisi de ne faire rouler qu’un de ses pilotes ; Sergio Pérez prenant le relais de son leader ce vendredi après-midi. Et en plus de se montrer le plus rapide, Max Verstappen s’est également avéré être le plus assidu avec 849 km parcourus en 9 heures, pour 822 à Mercedes et 736 à Ferrari, ou 497 seulement à McLaren.