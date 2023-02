Podcast – Béatrice Delvaux revient sur un an de guerre en Ukraine

Après 12 mois de combats en Ukraine, le bilan est dramatique. Aucun des deux camps n’a communiqué de chiffres officiels mais les renseignements occidentaux évoquent 200.000 morts côté russe. La moitié côté ukrainien. Et on ne parle pas des villes entières rasées, des millions de déplacés et de réfugiés.

On vous a proposé plusieurs podcasts qui revenaient sur cette année de guerre. Aujourd’hui, on prend un peu de hauteur avec Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. De ces 12 mois si particuliers, elle a pu dégager des conclusions et des enseignements.

