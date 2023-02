Pierre Locht évoque la situation financière du Standard: «On n’aura peut-être pas la licence au premier tour, mais on l’aura»

L’argent récupéré grâce à des indemnités de transfert et des économies sur salaire va-t-il être réinjecté dans le mercato d’été ?

Pas nécessairement. Il va permettre de rester dans le budget dessiné pour cette saison, parce que le Standard va encore perdre de l’argent. Plusieurs millions.

Combien ?

C’est difficile à dire. On va essayer de réduire de moitié la perte de la saison dernière (NDLR : un peu supérieure à 20 millions). Ce serait déjà très bien. On n’y sera sans doute pas tout à fait. On n’a pas le choix, le Standard ne peut pas vivre au crochet de qui que ce soit, il doit redevenir un club sain et stable. Pour cela, il faut petit à petit récréer une dynamique, réaliser des résultats un peu meilleurs pour engendrer plus de rentrées, effectuer de meilleurs transferts et vendre les joueurs un peu mieux qu’aujourd’hui pour continuer à investir. En clair, être en position plus forte. Il y aura, la saison prochaine, la place pour le faire, au niveau du noyau et de la masse salariale puisqu’on va repartir avec assez peu de joueurs sous contrat.