Ukraine, un an d’invasion: Europe, le tragique passage à l’âge adulte

Ukraine, 1 an. Vladimir Poutine a échoué à atteindre ses objectifs stratégiques. Ces 365 jours s’achèvent sur une première victoire pour les dirigeants européens, définitivement rangés derrière Kiev et sa cause. Mais l’Histoire ne jugera pas l’Union européenne sur ce succès initial. Il faudra gagner la guerre. Et plus encore, la paix.

L’an 2 s’annonce crucial, sinon critique. Le front commun des Vingt-Sept va-t-il tenir si la guerre s’éternise ?