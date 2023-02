Piaf et Brel, les artistes inspirants

On lui parle d’œuvres inspirantes ? Elle préfère parler de deux « personnages », qui l’ont incroyablement inspirée : Edith Piaf et Jacques Brel. « Voyez Piaf, ce petit bout de femme… la géographie de son visage raconte tellement de choses. Et c’est pareil pour Brel ! On sent chez eux énormément de douleur. Ce sont des amoureux fous de la vie, comme des déçus de la vie. Et à la fois, ils sont volontaires, avec eux on s’accroche et on y va. Cela m’émeut beaucoup… »

Citer une chanson de Piaf et de Brel ? Impossible. Comme si, pour Lubna Azabal, les interprètes dépassaient leurs chansons. Nous en choisissons néanmoins l’une ou l’autre, dans lesquelles s’incarne toute l’humanité de ces grands blessés de l’existence.

Hymne à l’amour, Edith Piaf.