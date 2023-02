Yari Verschaeren savoure la qualification d’Anderlecht en 8es de Conference League: «On le mérite!» (vidéos)

Anderlecht poursuit sa route sur la scène européenne après sa victoire aux tirs buts face à Ludogorets, lui assurant une place en 8es de finale de la Conference League. Buteur et auteur du tir qui propulse les Mauves parmi les 16 derniers de la compétition, Yari Verschaeren était forcément un homme heureux à l’issue du match.

« Je suis pour moi-même, mais surtout pour l’équipe », a lancé le jeune mauve au micro de la RTBF. « On mérite cette qualification car on a joué un très bon match. C’était déjà le cas la semaine dernière en Bulgarie où on aurait dû mettre plus de buts. Ce soir, on a très bien géré si ce n’est les 10 premières minutes. Après la réduction du score, on n’a pas vraiment douté car on savait qu’on devait simplement en mettre un. Sauf que face à un bloc bas, c’était difficile pour se créer des occasions. »