Hadja Lahbib: la Belgique pour un retrait russe «immédiat» et «sans conditions» d’Ukraine

« La Belgique soutient pleinement le projet de résolution qui nous a été soumis et qui a été élaboré de façon inclusive et transparente », a déclaré Mme Lahbib.

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a appelé jeudi, depuis New York, au retrait « immédiat », « complet » et « sans conditions » de toutes les forces russes présentes en Ukraine et au retour aux frontières internationalement reconnues de l’Ukraine, d’avant l’annexion de la Crimée en 2014.

Elle a également assuré que la Belgique soutiendra, d’ici à l’avènement de la paix, l’Ukraine, « tant qu’il le faudra », pour conserver tout son sens à l’idée de sécurité collective au cœur de la Charte des Nations unies.

« La Belgique se joint à ceux, nombreux, qui appellent au retrait immédiat, complet et sans conditions de toutes les forces militaires de la Fédération de Russie du territoire ukrainien et au retour aux frontières internationalement reconnues de l’Ukraine », a affirmé la cheffe de la diplomatie belge lors d’un débat à l’Assemblée générale de l’ONU sur une résolution exigeant le retrait des troupes russes d’Ukraine et réclamant une paix « juste et durable ».

L’Ukraine et ses alliés espéraient que ce texte recueille, lors du vote prévu jeudi, le soutien le plus large possible face à la Russie, à la veille de l’entrée du conflit dans sa deuxième année. Ce texte a été présenté par une cinquantaine de pays et a finalement été approuvé par 141 voix. Plusieurs ministres européens des Affaires étrangères ont fait le déplacement à New York, tout comme les chefs des diplomaties américaine, britannique et japonaise, Antony Blinken, James Cleverly et Yoshimasa Hayashi.

Le Bélarus, l’un des rares alliés de la Russie dans le conflit, a déposé des amendements, que l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassili Nebenzia, a appelé à soutenir.

« Nous plaidons avec force pour un monde où la norme et l’État de droit l’emportent sur la loi du plus fort. C’est dans cet état d’esprit qu’il nous faut définir les principes d’une paix globale, juste et durable », a-t-elle ajouté.

La ministre est revenue sur le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, en rappelant que la Russie avait, en envahissant son voisin, violé le droit international.

« Nous voulions vivre en paix, dans le respect des principes auxquels l’ensemble de la communauté internationale a souscrit en adhérant à la Charte des Nations unies. Nous nous sommes engagés, tous ici présents, à travers l’article 2, à respecter l’intégrité territoriale, les frontières internationalement reconnues, à régler nos différends de façon pacifique… C’est tout ce que la Russie a bafoué le 24 février dernier », a-t-elle dit.

Mme Lahbib a souligné que le conflit n’était pas « une guerre de l’Occident contre la Russie ».

« Si c’est l’Ukraine qui est la première victime, agressée sur son territoire, menacée dans son existence même, c’est l’ensemble de la communauté internationale qui est touchée, bouleversée. Car cette agression met à mal l’ordre international, la sécurité alimentaire, financière et énergétique. Elle sème le doute et l’insécurité, augmente le risque nucléaire, impacte l’environnement », a-t-elle poursuivi.

Elle a aussi dénoncé « la désinformation, les vérités alternatives, les fausses équivalences, les raisonnements biaisés que nos collègues russes répandent depuis près d’un an et qui ne se vérifient pas dans les faits implacables, les réalités cruelles (…) comme l’enlèvement, le déplacement ou la déportation – la justice mettra les mots justes – derrière les souffrances de milliers d’enfants ukrainiens ».

« Depuis un an, nous sommes témoins des violations incessantes par la Russie du droit international humanitaire et des droits humains. Ces crimes ne peuvent rester impunis. La Belgique réitère son soutien aux enquêtes menées par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) » Karim Khan, a encore dit la cheffe de la diplomatie, en citant les villes martyres de Boutcha, Irpin et Marioupol.