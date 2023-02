Pharma: l’heure de vérité sonnera bientôt pour Mithra

Mithra a de grandes chances d’être le numéro un mondial de la santé de la femme avec sa pilule Estelle. » Les mots datent de mars 2015, un peu avant l’entrée en bourse de Mithra. Ils sont de François Fornieri, le médiatique ancien patron et cofondateur de la société liégeoise. Huit ans plus tard, l’intéressé n’est plus CEO, débarqué en février 2021 suite à des ennuis judiciaires, et l’entreprise – moitié « pharma » car son activité de base est la commercialisation de génériques, moitié « biotech » car Mithra a développé à ce stade deux médicaments à base d’une hormone – est encore loin d’être un « numéro un ». Introduit à 12 euros, le titre cotait à la clôture jeudi à 2,46 euros. En un an, il a lâché 86 % de sa valeur.