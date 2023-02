Conference League: La Gantoise rejoint Anderlecht en 8es en arrachant sa place aux tirs au but

Après Anderlecht, c’est La Gantoise s’est qualifiée à son tour aux tirs au but pour les 8es de finale de la Conference League, jeudi à la Ghelamco Arena.

Les Gantois, battus 1 à 0 à l’aller en Azerbaidjan, l’ont emporté face à Qarabag lors du match retour de ces barrages sur le même score grâce à un but de Gift Orban à la 74e (1-0). La prolongation n’a pas changé le score et les deux formations ont été renvoyées aux tirs au but. La Gantoise s’y est imposée 5 tirs au but à 3.