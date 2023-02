Guerre en Ukraine: les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars à Kiev

À lire aussi Guerre en Ukraine: l’année du réveil

Le haut responsable, qui a accompagné Joe Biden lors d’une visite surprise à Kiev cette semaine, a ajouté que l’administration américaine se demande en permanence comment « donner à l’Ukraine les outils nécessaires à sa victoire ».

Il a noté que le président américain a, lors de sa visite, annoncé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenzky « plus d’artillerie, plus de munitions, plus d’Himars », en plus de précédentes promesses américaines de livrer davantage de véhicules blindés et, plus tard, de tanks.