Guerre en Ukraine: Wagner revendique la prise d’une localité près de Bakhmout

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé vendredi que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Berkhivka, juste au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir depuis plusieurs mois.

Le village de Berkhivka, appelé Berkhovka en russe, « est entièrement sous notre contrôle. Les unités de Wagner contrôlent l’intégralité de Berkhovka », a déclaré Evguéni Prigojine dans un bref communiqué publié par son service de presse. L’AFP n’a pas pu vérifier de source indépendante cette affirmation qui intervient un an jour pour jour après le lancement de l’offensive russe contre l’Ukraine.

Depuis plus de six mois, le groupe Wagner et l’armée russe tentent de capturer Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, une ville à l’importance stratégique contestée mais qui a gagné une grande importance symbolique du fait de la durée des combats et des lourdes pertes qu’y ont essuyées les deux camps.

Les forces russes tentent depuis plusieurs semaines d’encercler Bakhmout et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. Si la prise de Berkhivka par Wagner était confirmée, cela signifierait que les forces russes ont commencé à refermer par le nord la tenaille dans laquelle elles essaient d’enfermer Bakhmout.

La semaine dernière, les forces russes avaient déjà revendiqué la prise de la localité de Paraskoviïvka, à l’entrée nord de Bakhmout, près de deux axes routiers. Berkhivka se situe au sud-ouest de Paraskoviïvka.