Un gardien historique: Bart Verbruggen a réalisé une première depuis 35 ans en Coupe d’Europe (vidéo)

Bart Verbruggen a été le grand artisan de la qualification anderlechtoise en étant intraitable durant la séance de tirs au but lors de laquelle il s’est interposé sur tous les tirs, certes mal bottés, bulgares. « Cela ne m’était jamais arrivé. Arrêter le premier tir au but a donné de la confiance, mais il fallait rester calme. » Ce calme était d’ailleurs interpelant alors qu’il devenait petit à petit le héros du soir. « Que ce soit après un ou après deux arrêts, le match n’était pas terminé. Il fallait donc rester calme », expliquait le portier néerlandais.

Il ne tirait toutefois pas la couverture à lui seul, y compris pour sa bonne prestation face aux tireurs visiteurs. « Lecture et connaissance, c’est une combinaison des deux. Ce n’est pas parce qu’un joueur a tiré cinq fois à gauche qu’il le fera une sixième fois. Malgré tout, c’est un bon travail avec tout le staff, qui a été très occupé avec cela, et les joueurs m’ont aussi donné des conseils sur les tireurs. Et de notre côté, les gars ont super bien tiré. »

Une première en 35 ans

Bien que Silvio Proto avait déjà arrêté trois tirs au but pour Anderlecht face à Genk en Coupe de Belgique en 2013 avant... d’éliminer les Bruxellois en loupant le sien, Bart Verbruggen est devenu le premier gardien à ne pas encaisser lors d’une séance de tirs au but en Coupe d’Europe depuis 35 ans.