Quand un joueur de La Gantoise célèbre la qualification… alors que la séance de tirs au but est encore en cours (vidéo)

Les émotions étaient fortes du côté de Gand jeudi soir. Les Buffalos sont passés par la séance de tirs au but face à Qarabag pour arracher leur qualification pour les 8es de la Conference League. Le suspense et la nervosité étaient tels qu’Emmanuel Orban, buteur, a apparemment un peu perdu le fil dans cette séance.

Alors que Davy Roef repoussait le 4e tir de Qarabag, l’attaquant nigérian a explosé de joie et s’est précipité vers les supporters locaux. Problème : la qualification n’était pas encore en poche ! Sous les regards médusés du gardien gantois et d’Hein Vanhaezebrouck, Orban a rapidement compris qu’il s’était un peu emballé et est retourné rejoindre ses équipiers dans le rond central. Heureusement pour lui, cela n’a pas porté malheur puisque Cederick Van Daele a assuré face au but pour sceller la qualification.