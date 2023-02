Guerre en Ukraine: la Chine envisage de produire des «drones kamikazes» pour la Russie

La Chine envisage de démarrer une production à grande échelle de drones d’attaque « kamikazes » pour le compte de l’armée russe en vue d’une possible utilisation en Ukraine, affirme l’hebdomadaire allemand Der Spiegel publié vendredi.

Des négociations en ce sens ont été entamées entre les responsables militaires russes et le fabricant chinois de drones Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology, indique le journal, sans citer de source. Bingo se serait dit prêt à produire dans un premier temps 100 drones du type ZT-180, de les tester et de les livrer d’ici le mois d’avril prochain au ministère russe de la Défense. Ce modèle de drone est similaire aux drones Shahed 136 fabriqués en Iran, selon des experts militaires interrogés par le journal, et peut transporter une charge explosive de 35 à 50 kilogrammes.