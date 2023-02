« Les jambes et la tête » : La presse écrite inventa un jour la course cycliste

La course d’ouverture de la saison en Belgique nous rappelle, avec Het Nieuwsblad, que sans les quotidiens, elle n’existerait pas, à commencer par le Tour…

La saison cycliste déploie ses routes, ses célèbres monts flandriens et ses pavés acérés par le temps, ce samedi, entre Gand et Ninove. Cela n’échappera à personne car la course d’ouverture, bien que la compétition cycliste ait repris depuis la mi-janvier au soleil de l’hémisphère sud a une tradition séculaire en Belgique, la patrie du vélo faut-il le rappeler.

Cette chronique sportive, en relation directe avec l’événement, n’a dès lors jamais aussi bien porté son nom. Le sport et la presse écrite ont en effet une vie commune très étroite, une histoire riche en inventivité, en compétitions, en organisations. Pour preuve, cette actualité avec le « Omloop Het Nieuwsblad », du nom du quotidien flamand qui est donc aussi celui de l’épreuve depuis 2008. Depuis la fusion avec le titre qui a créé la course en 1945, Het Volk.