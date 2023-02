Neige, gelées, précipitations… découvrez les prévisions météo de cette fin de semaine

La journée de vendredi débutera sous les éclaircies en Flandre, et dans la grisaille en Ardenne. La nébulosité augmentera en cours de journée, puis quelques pluies feront leur apparition à partir du nord en cours d’après-midi. Elles seront un peu plus marquées sur le nord et l’est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra plus variable avec encore quelques averses résiduelles, surtout sur l’est du pays et dans la région côtière. Les minima varieront entre -1ºC en haute Ardenne, 2ºC dans le centre du pays et 5ºC en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort de nord avec des pointes de 50 km/h.

Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques petites giboulées sur l’ouest et le centre du pays, et quelques averses de neige ou de neige fondante en Ardenne. Les maxima varieront entre 1 et 5ºC en Ardenne, et entre 5 et 7ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord, sur l’ouest du pays parfois assez fort et le long du littoral parfois fort de nord à nord-est avec des rafales de 50 à 60 km/h.