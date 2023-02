A l’ONU, soutien massif à une résolution appelant au retour à la paix et au retrait immédiat des troupes russes

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution réclamant une paix « juste, englobante et durable » en Ukraine et sommant Moscou de retirer toutes ses troupes du territoire ukrainien. Kiev et ses alliés ont recueilli 141 votes, contre sept refus et 32 abstentions. Soit presque autant de voix qu’une résolution d’octobre 2022 condamnant les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, et approuvée par 143 pays.

Moscou n’a pu compter, une fois de plus, que sur une poignée de soutiens : Biélorussie, Corée du Nord, Erythrée, Mali, Nicaragua, Syrie. Certains pays comme le Vénézuela, le Turkménistan et le Burkina Faso ont prudemment boycotté le vote. Certaines puissances, traditionnellement neutres dans la confrontation Occident-Russie, telles que l’Afrique du Sud et l’Inde, se sont à nouveau abstenues. Surprise, l’Iran en a fait de même, malgré son alliance militaire avec la Russie.