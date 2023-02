Pierre Locht évoque sa position de CEO du Standard: «Un rôle intéressant que je n’ai pas encore regretté une minute»

Par Jonas Bernanrd et Didier Schyns

En octobre 2022, Jean-Michel Javaux avait rejoint Steven W. Pasko, Josh Wander et Juan Arciniega au Conseil d’administration du Standard. C’est le seul Liégeois qui y siège. « L’objectif est qu’il fasse le lien entre le club et les acteurs politiques et économiques de la région », indique Pierre Locht. « C’est une chance de l’avoir à bord. Le Conseil d’administration du Standard n’est aujourd’hui pas dans sa mouture définitive. Il n’y a rien d’imminent mais d’autres arrivées devaient suivre. »

La désignation d’un président n’est pas davantage à l’ordre du jour. « Juridiquement parlant, il y a le président du CA, Steven W. Pasko, mais au quotidien ce n’est pas une nécessité, même s’il n’est pas non plus exclu que quelqu’un endosse ce rôle, s’il peut apporter une plus-value au club. Peut-être dans l’avenir… »