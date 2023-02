Fraude aux permis de travail: des visas marocains sont aussi concernés

Les 800 dossiers présumés frauduleux de demandes de permis combinés séjour-travail en Belgique comprennent aussi des visas marocains, a confirmé la Direction générale de l’Office des étrangers à L’Echo. De Tijd, De Standaard et De Morgen font également état de cette information vendredi.

Depuis 2019, les employeurs qui peinent à recruter pour des métiers en pénurie peuvent demander un « permis unique » pour engager et faire venir une personne non-européenne. Le consulat belge à Istanbul a cependant informé les autorités fédérales et flamandes d’une possible fraude dans les demandes de tels permis, avait-on appris en début de semaine.

Le consulat avait eu des soupçons au mois d’octobre dernier, alors que de nombreuses demandes provenant de la même région lui parvenaient. Des doutes sont par conséquent apparus quant à la bonne foi des entreprises concernées et au rôle de consultants, qui fournissaient une aide surtout dans des dossiers turcs, mais aussi dans des dossiers marocains.

Au total, les autorités belges à Rabat ont pointé 80 demandes potentiellement frauduleuses. Ces dossiers ont donc été bloqués, en attendant que l’enquête détermine leur bien-fondé.

« Cela ne signifie pas que tous ces dossiers sont problématiques », a réagi la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, au micro de la VRT dans l’émission matinale De Ochtend. « Tout le monde a été informé à temps » et aucun visa n’est délivré, a-t-elle précisé.