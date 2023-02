Pas de pénurie de diesel en Europe, malgré l’embargo sur les produits russes

L’Europe est parvenue à importer massivement du diesel depuis le Moyen-Orient et l’Asie, afin de remplacer le pétrole raffiné russe sur lequel un embargo européen est entré en vigueur en début de mois. Le Vieux Continent a même acheminé le mois passé plus de diesel qu’en janvier, pour arriver à 1,55 million de barils par jour environ, selon les données de la plate-forme Vortexa, reprises par l’agence Bloomberg.

Les stocks de diesel en Europe sont au plus haut depuis deux ans. Ce mois-ci, les quantités provenant de l’Asie et du Moyen-Orient sont à leur plus haut niveau depuis 7 ans au moins, selon les calculs de Bloomberg. Les principaux ports accueillant ce type de pétrole sont Rotterdam et Anvers. Les importations de pétrole raffiné russe – l’embargo n’est entré en vigueur que le 5 février – sont tombées à 282.000 barils quotidiens, le plus faible total en sept ans.