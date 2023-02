Suspect armé à Miss Belgique: l’avocat du suspect demande la libération de son client

La défense de l’homme soupçonné d’avoir voulu commettre un attentat lors de la soirée d’élection de Miss Belgique, a demandé vendredi la libération de son client devant la chambre du conseil de Bruges. Si cette décision devait être prise, le Limbourgeois de 46 ans serait alors directement interné en raison de troubles mentaux.

Selon le parquet fédéral, l’homme avait probablement l’intention de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique, qui se déroulait au sein du parc d’attractions Plopsaland le 11 février. Le suspect avait été interpellé le samedi vers 17h30 à La Panne (Flandre occidentale) en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles. Pour son avocat Me Walter Van Steenbrugge, il n’est cependant aucunement question d’une tentative d’assassinat à caractère terroriste. Son client était armé car il se sentait menacé depuis quelque temps et voulait se protéger, selon la défense.