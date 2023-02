Mutilations, gouffres psychologiques, amalgames avec les LGBT: le sort méconnu des personnes intersexes

Alors, c’est une fille ou un garçon ? » C’est LA question qui attend tout jeune parent à la maternité. Inoffensive dans la plupart des cas, et réglée en une réponse simple et tranchée, cette interrogation peut ouvrir un abîme de doutes, de craintes, de maltraitances médicales (voire de mutilations sexuelles), de traitements dégradants et de traumatismes psychologiques qui accompagnent toute une vie. Parce qu’elles sont nées avec des caractéristiques biologiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires des corps masculins et féminins, certaines personnes sont étiquetées « intersexes ». Selon la plupart des organisations de défense des droits humains, dont l’ONU, ce serait 1,7 % des naissances qui présentent ainsi des variations de caractéristiques physiques ne rentrant pas dans les strictes définitions médicales du masculin ou du féminin.