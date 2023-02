Les prix des parcs d’attractions augmentent en 2023: comment en profiter avec un budget raisonnable? (infographies)

Les parcs d’attractions n’ont pas encore tous ouvert leurs portes au public, mais les billets sont déjà disponibles pour les mois à venir. Entre réductions, abonnements et dates d’ouverture, nous vous aidons à y voir plus clair pour dépenser le moins possible.

Quand reviendront les beaux jours, nombreux sont ceux qui choisiront les parcs d’attractions pour sortir et se divertir en famille ou entre amis. Certes, pour les plus pressés, de nombreux parcs ont déjà ouvert leurs portes dès ce mois de février, pour accueillir les visiteurs pendant les congés de carnaval. Il est ainsi possible de se rendre à Disneyland, ouvert toute l’année, mais également à Plopsaland, Pairi Daiza ou dans les Grottes de Han. Mais il faudra cependant être encore un peu patient pour découvrir ou redécouvrir Bellewaerde et le Parc Astérix, qui n’ouvriront leurs portes qu’au cours du mois d’avril. Et surtout, dans tous les cas, être disposé à ouvrir un peu plus son portefeuille que l’an passé. C’est que la forte inflation que l’on a connue en 2022 a eu une répercussion directe sur les coûts de ces journées ou week-ends récréatifs.