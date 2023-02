UAE Tour: Dylan Groenewegen remporte la 5e étape, Remco Evenepoel reste leader (vidéo)

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) s’est adjugé la 5e tape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), disputée sur 170 km entre Al Marjan Island et Umm al Quwain, vendredi. Une étape au terme de laquelle Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a conservé son maillot de leader du classement général, où il devance l’Australien Luke Plapp (Ineos Grenadiers) de 7 secondes et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) de 11 secondes.

Groenewegen l’a emporté au sprint devant le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) et l’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Le Letton Emils Liepins (Trek-Segafredo) et Tim Merlier (Soudal-QuickStep) complètent le top 5.

L’étape a été marquée par un long raid solitaire du spécialiste du genre, Thomas De Gendt (Lotto Dstny). Le coureur belge faisait partie, avec Geoffrey Bouchard (AG2R), Louis Vervaeke et Josef Cerny (Soudal-Quick Step), d’un groupe de quatre sortis du peloton après 54 km de course. Alors que ses trois compagnons d’échappée se sont relevés après une douzaine de bornes, De Gendt a continué à rouler seul devant, et n’a été repris qu’à 21 km de l’arrivée. Les équipes de sprinters ont alors préparé l’emballage final, qui a vu Groenewegen décrocher sa 65e victoire en carrière, la seconde cette saison.