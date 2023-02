Déception pour l’Union après le tirage des 8es de l’Europa League: «On voulait quelqu’un d’autre»

L’Union retrouvera l’Union Berlin en 8es de finale de l’Europa League, un adversaire que les Saint-Gillois avaient déjà affronté lors de la phase de groupe cette saison. C’est dès lors avec un sentiment mitigé que les Unionistes accueillent les résultats du tirage. « On voulait quelqu’un d’autre, c’est clair », déclare le portier Anthony Moris. « Je n’avais pas de rêve particulier mais quand tu regardais le palmarès européen des autres équipes, comme Manchester United par exemple, cela faisait rêver. »

« C’est un peu dommage », acquiesçait Philippe Bormans, le CEO du club. « C’est commercialement moins intéressant vu les autres noms qu’on pouvait tirer. Pour les supporters, cela peut ressembler à du déjà-vu. Mais cela restera un moment historique pour notre club. Et pourquoi pas essayer de les battre afin d’avoir une meilleure affiche commerciale au prochain tour. »

Le 8 septembre dernier, l’USG s’était imposée dans la capitale allemande (0-1), tandis qu’elle s’était inclinée le 3 novembre, au retour à Den Dreef (0-1). De quoi offrir certaines perspectives aux Saint-Gillois ? « Je ne pense pas que nos chances de passer sont plus grandes que si on avait tiré une autre équipe », met directement en garde le coach unioniste Karel Geraerts. « Car ils sont leaders de la Bundesliga devant le Bayern Munich. Il ne faut certainement pas sous-estimer cette équipe, même si elle a un nom moins ronflant que le Bayern justement, ou la Juventus. Car elle vient tout de même d’éliminer facilement l’Ajax. »

Le match aller se déroulera le jeudi 9 mars, à l’Alten Forsterei de Berlin. Un stade qu’Anthony Moris avait particulièrement apprécié. « J’avais adoré l’ambiance. Tu sentais le côté familial, un peu comme chez nous, avec des supporters très chauds. C’est un public respectueux de l’adversaire et qui pousse son équipe jusqu’à la fin, si pas même encore après le match comme ce fut le cas contre nous. »

Le retour, lui, se disputera le 16 mars au Lotto Park d’Anderlecht, et non pas au stade Marien qui n’est pas aux normes UEFA. « On est un peu les SDF de l’Europe », plaisante encore le portier saint-gillois. « Plus sérieusement, je suis content de pouvoir jouer dans un stade qui pourra accueillir plus de supporters. »

« On a mis 15.000 places en vente, toutes assises, et principalement dans les tribunes latérales », détaille Philippe Bormans. « On va faire le maximum pour remplir le stade, car cela restera un match historique pour le club. »