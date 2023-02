Ronny Deila avant le Clasico entre le Standard et Anderlecht: «Nous avons différentes options pour remplacer Noë Dussenne»

Ce dimanche, le Standard se rend à Anderlecht dans le cadre d’un Clasico bien différent de celui du premier tour. Parce que les deux formations ont grandi, notamment du côté anderlechtois. « J’étais dans le stade pour leur affrontement européen et j’ai trouvé que l’ambiance était bonne », sourit Ronny Deila avant d’expliquer les raisons de sa présence au coeur des tribunes. « Quand une formation change de coach et prend de nouveaux joueurs, je trouve que c’est toujours intéressant de voir comment elle se comporte. En live, tu as un meilleur regard sur l’organisation et la manière de jouer. Par rapport au match arrêté à Sclessin (à 3-1 en faveur des Rouches), Anderlecht est plus consistant et possède davantage d’harmonie dans ses combinaisons ».

De là à les craindre, il y a un pas que le mentor ne franchira pas. « Nous irons là-bas avec l’intention de l’emporter, sans toutefois se projeter dans le classement. Je l’ai déjà dit mais cela reste difficile de pouvoir accrocher un ticket pour le Top 4. Depuis le début, l’idée est d’avance étape par étape ».

Le groupe ne dérogera pas à sa règle au moment de fouler la pelouse de son rival ancestral. « Le genre de match que tout le monde a envie de disputer. En raison de l’enjeu, de la rivalité et du côté historique. Des aspects qui ne peuvent toutefois pas changer notre approche, à savoir d’avoir une grosse mentalité et de la cohésion dans tout ce que nous entreprenons. Au-delà des victoires, c’est la constance de nos prestations qui doit primer ».