Felice Mazzù avant SC Charleroi – Saint-Trond: «On ne réfléchit pas toujours comme des guerriers»

La lutte pour les Europe Playoffs sera indécise jusqu’au bout. Ce dimanche, l’affiche du Mambourg proposera un peu une confrontation entre les deux perdants du dernier week-end. Battu chez lui contre Westerlo, Saint-Trond a réalisé une très mauvaise opération. Mais accroché dans le même temps sans gloire à Ostende, chez l’avant-dernier du classement, le Sporting n’était guère mieux loti. Felice Mazzù attend donc une réaction de ses joueurs.

« Quand on sort d’un match moins bon, c’est un peu plus fermé en semaine. Ça fait partie du jeu. On est là pour remettre une énergie positive. On a mis l’accent sur les choses qui n’ont pas fonctionné », explique-t-il. « On essaie de convaincre les joueurs de l’importance de la situation dans laquelle on se trouve, ainsi que de l’importance des objectifs. La seule certitude que j’ai aujourd’hui, c’est que, lorsque mes joueurs sont moins bons, ils ne le font pas exprès. »