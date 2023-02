Remco Evenepoel toujours leader de l’UAE Tour: «Cette course pourrait se jouer sur de très petits écarts»

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a conservé son maillot rouge de leader au terme de la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), vendredi.

Le final de cette 5e étape a été marqué par une tentative de bordure initiée par l’équipe EF Education. Un temps piégé, Remco Evenepoel est parvenu à retrouver sa place dans le premier groupe, tout comme son dauphin au général, l’Australien Luke Plapp, qui est revenu à un peu moins de 10 km de l’arrivée.

« Nous étions bien dans les 20 km, c’était bien pour nous, surtout quand Plapp a été provisoirement lâché. Le reste de l’étape était assez facile mais cela montre qu’il faut rester concentré. Tout s’est remis en place à la fin et nous avons bien géré la situation », a déclaré Evenepoel au micro des organisateurs.

Le champion du monde s’est adjugé un sprint intermédiaire, qui lui a offert deux secondes de bonifications. Il a ainsi augmenté de deux secondes son avance sur ses deux plus proches poursuivants, l’Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers) et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), désormais 2e et 3e à 9 et 13 secondes.

« C’est bien d’augmenter mon avance de deux secondes car cette course pourrait se jouer sur de très petits écarts », estime Evenepoel.