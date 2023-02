Enquête de la Vivaldi: «On a consulté les gens, il ne faut pas laisser tomber leurs réponses»

Les résultats de l’enquête « unpayspourdemain.be » sont connus. Une tendance se dégage au milieu des 75.000 « contributions » rédigées par les 11.000 participants, réunies dans un document de synthèse de plus de 200 pages dans les mains des deux ministres des Réformes institutionnelles de la Vivaldi, David Clarinval (MR) et Annelies Verlinden (CD&V) : il faut sim-pli-fier les institutions. Déconstruire la « lasagne » belge. Comment s’y prendre ? C’est une autre histoire. On a droit à la gamme d’opinions. Prenez l’organisation de l’Etat Belgique : certains veulent réunifier, d’autres scinder, ou supprimer les Régions, ou les Communautés, ou les deux, ou conserver seulement les communes et provinces, etc.