Ukraine, un an d’invasion: sur les routes d’un pays en guerre

Deux journalistes, Marine Buisson et Pauline Hofmann, et un photoreporter, Pierre-Yves Thienpont. Un an après la guerre lancée par Vladimir Poutine, ces trois envoyés spéciaux du Soir ont sillonné les routes d’Ukraine, s’arrêtant dans de nombreux villages, de nombreuses villes. De ce pays aux frontières de l’Union européenne, ils ont ramené des récits d’horreur – destructions, violences physiques et psychologiques. Mais aussi un incroyable message de résilience de la part de la population.