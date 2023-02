Philippe Gilbert préface le Circuit Het Nieuwsblad: «Je ne vois personne lâcher De Lie dans le Mur de Grammont» (vidéo)

Je suis impatient de commencer ma nouvelle carrière de l’autre côté de la barrière, pour Eurosport et GCN (Global Cycling Network) en l’occurrence. Je ne serai pas commentateur, uniquement consultant, il ne m’appartient pas de devenir journaliste du jour au lendemain. Ce projet mûrissait dans mon esprit depuis plusieurs mois. Je rejoins la longue liste d’experts avec Durand, Montcoutié, Fritsch, Chainel, Wiggins pour la version anglophone ou Contador côté espagnol. Avec cette particularité : comme Wiggins et Contador, j’irai souvent sur la moto en course, cela me ravit évidemment, pour des interventions dans plusieurs langues.