Managers «toxiques»: quand le travail se transforme en souffrance

Plopsa, Musée des Beaux-Arts, Parlement wallon, entre autres : les dénonciations de personnes se disant victimes de conditions de travail délétères se multiplient. Elles sont parfois dramatiques et souvent génératrices de grande détresse…

« Quand on a la boule au ventre à la seule évocation du boulot, quand on sait que, quoi qu’on fasse, ce ne sera pas assez bon, quand on n’en dort plus et qu’on finit par devenir insupportable même pour sa famille, c’est tout de même qu’il y a un sérieux problème », résume une personne aujourd’hui en burn-out alors qu’elle adorait son travail avant cet épisode. « Pendant trop longtemps, on culpabilise, on perd confiance et il faut alors un regard extérieur pour se rendre compte qu’on n’est pas responsable de sa propre destruction. Le plus dur à digérer dans tout cela : c’est moi qui suis malade alors que lui continue à parader au boulot… »