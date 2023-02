Tensions sociales chez Ryanair: le personnel de cabine vote à 92% en faveur de l’accord

La convention de travail approuvée officiellement par le personnel de cabine belge (environ 350 personnes) entrera en vigueur le 1er mars pour deux ans. La nouveauté principale de la convention 2023-2025, c’est que Ryanair s’y engage (une nouvelle fois ?) à appliquer les règles sociales et à appliquer le salaire minimum plaide le syndicaliste. Notamment à recevoir le salaire annuel de base (revu à la hausse à 16.627 euros, plus un forfait de 7.500 euros pour les heures de vol) même s’il est malade ou s’il partait en vacances, sans variation tout au long de l’année. Si le salarié veut dépasser le nombre minimum d’heures prestées, ce sera possible avec une rémunération proportionnelle. Ryanair veillera également à appliquer réellement un rythme de travail de 5 jours puis 3 jours de repos. Les vols de repositionnement (donc sans passagers à bord) seront également pris en compte.

Le personnel de cabine basé en Belgique de Ryanair a donné son accord à 92 % sur le protocole d’accord social. Les menaces de grèves (un week-end sur deux) et la reprise des négociations sociales semblent donc avoir porté. « Ce qui est accepté aujourd’hui, c’est exactement ce qu’on leur a proposé il y a un an. IL a fallu 11 jours de grève pour en arriver là » relève Didier Lebbe, le secrétaire permanent de la CNE.

Dans les « petits plus », on notera aussi la prise en charge par Ryanair du coût de la visite médicale (81 euros), un chèque repas qui passe de 6,5 à 7 euros en 2023 et 7,5 euros en 2024, un écochèque de 150 euros, la prise en charge des frais de transport domicile-travail, une indemnité pour l’utilisation de vélo. Et, enfin, la possibilité de participer à une assurance santé pour l’ensemble du personnel en Belgique.

Didier Ledbbe explique encore que la validité de la convention sur 2 ans permettra de renégocier à nouveau fin 2024. Indirectement, il espère que l’exemple belge fera des émules dans les pays voisins pour améliorer les conditions de travail pour tous les salariés de la low cost irlandaise.