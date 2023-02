Une excellente nouvelle pour le Sporting Charleroi: le «Chat» Hervé Koffi est de retour

Face à Saint-Trond, les Carolos vont devoir montrer l’envie et la motivation qu’ils n’ont pas su afficher le week-end dernier à Ostende. C’est sur le terrain que le gardien et les Zèbres doivent prouver leur volonté de terminer dans le Top 8.

Dans la course aux Europe Playoffs, les Zèbres ont subi un coup d’arrêt, le week-end dernier, avec un modeste partage chez l’avant-dernier, Ostende. À la Côte, leur gardien a même été élu homme du match, un comble. Ce dimanche, ils doivent impérativement profiter de la visite de Saint-Trond pour reprendre leur marche en avant. « Ce ne sera pas un match facile. On est sur une mauvaise lancée. On a gagné contre Seraing, mais le match d’après était compliqué. On était parti à Ostende pour faire une victoire et espérer jouer les Playoffs. On a encore une chance d’y participer, mais il faut absolument pour cela une victoire contre Saint-Trond », reconnaît Hervé Koffi.

1 Manque de constance