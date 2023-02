Avec le Circuit Het Nieuwsblad, Arnaud De Lie veut charger d’entrée

Dans la liste des prétendants étoilés, son nom brille perpétuellement. Et plutôt au sommet de l’éclatante constellation cette fois orpheline du vainqueur sortant, Wout van Aert. Il a beau découvrir la chose pavée, Arnaud De Lie débarque en grand favori du Circuit Het Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ces samedi et dimance. Soit l’ouverture de la saison belge qui, après les amuse-bouches ensoleillés, renoue avec la tradition du ciel gris, de la clameur qui résonne jusqu’aux sommets des clochers et des pourcentages pavés qui cassent les cuisses. Une grande première pour le Wallon de seulement vingt ans, logiquement étiqueté successeur de Philippe Gilbert qui s’y est imposé à deux reprises (2006 et 2008).

Retraité et désormais sur la moto (voir P.39), le champion du monde n’a « patienté » qu’une édition avant de décrocher son premier Graal, à vingt-trois ans. Arnaud De Lie a tout pour vriller un peu plus encore cette précocité tant il semble absolument irrésistible.