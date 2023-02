Coup dur pour Egan Bernal: touché au genou, le Colombien doit renoncer à Paris-Nice

Depuis une chute au Tour de San Juan fin janvier, Bernal connaît une nouvelle situation délicate. Le Colombien de 26 ans a terminé quatrième de l’étape reine de San Juan, mais a abandonné la course le lendemain en raison de douleurs au genou. Dans la foulée, Bernal a aussi dû renoncer au Tour d’Andalousie (15 au 19 février).

Le prochain objectif était de reprendre à Paris-Nice (5 au 12 mars), une course que Bernal a remportée en 2019. Malheureusement pour l’ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d’Italie, il va falloir encore un peu attendre. « Egan ne participera pas à Paris-Nice. Et il est difficile de savoir quand il courra à nouveau », a expliqué Ellingworth.