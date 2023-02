Villarreal, le pire tirage pour Anderlecht

Pas si étonnant quand on voit quelques noms dans l’effectif comme Moreno, Pino, Chukwueze, Lo Celso ou encore Pau Torres.

Vous n’êtes pas demi-finaliste de la Ligue des champions et vainqueur de l’Europa League sur les deux dernières saisons par hasard. D’ailleurs, lors de ces deux campagnes, Villarreal a sorti Arsenal, Manchester United, la Juventus et le Bayern Munich. Rien que ça !

En huitièmes de finale, le Sporting a hérité de Villarreal. Si la courbe actuelle du club espagnol peut faire naître certains espoirs - 9e de Liga, quatre défaites de rang en championnat -, c’est bien face à l’ogre de la compétition qu’Anderlecht fera face le 9 mars à domicile et en Espagne une semaine plus tard.

Des noms, il en est également question pour l’adversaire de Gand qui fera face à Istanbul Basaksehir. Le club cher au président Erdogan compte en ses rangs Adnan Januzaj et le Belgo-Algérien Touba mais aussi des anciens du RSCA avec Biglia et Okaka. Sans oublier un certain Mezut Özil, champion du monde 2014.