Virginie Efira maudite? La présentation de la cérémonie des César (infographie)

La 48e cérémonie des César doit remettre vendredi les plus prestigieux prix du cinéma français, avec deux grands favoris, « L’Innocent » et « La nuit du 12 », et de grandes oubliées, les réalisatrices, quasi-absentes des nominations.

A l’issue du premier tour de vote, « L’innocent », comédie policière réjouissante signée Louis Garrel (11 nominations), et « La Nuit du 12 », un polar de Dominik Moll qui raconte l’enquête impossible sur un féminicide (10 nominations), se sont détachés du lot.

A moins qu’un film comme « En corps », le dernier Cédric Klapisch, sur la reconstruction d’une danseuse de l’Opéra de Paris, qui lui aussi a su trouver son public en salle au terme d’une nouvelle année délicate pour le cinéma français, ne crée la surprise pour succéder au grand gagnant des César 2022, « Illusions perdues » de Xavier Giannoli.

Si le suspense demeure, il y a déjà une certitude : le César de la meilleure réalisation ira à un réalisateur, aucune femme cinéaste n’ayant été nommée cette année. Et Tonie Marshall restera la seule réalisatrice de l’histoire du cinéma français à avoir été sacrée pour « Venus Beauté institut »… en 2000.

Côté actrices, Virginie Efira, nommée pour « Revoir Paris » en témoin d’un attentat dans une brasserie parisienne, a toutes ses chances, face notamment à Adèle Exarchopoulos (« Rien à foutre ») ou Laure Calamy (« A plein-temps »). La Franco-belge tentera de mettre fin à sa série de cinq nominations sans sacre, depuis 2017.