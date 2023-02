Silvio Proto et Eric Deflandre préfacent le choc entre le Standard et Anderlecht: «Le Clasico sera à nouveau très chaud, espérons que ce soit dans le bon sens du terme…»

Anderlecht-Standard se jouera pour le Top 8 et… le Top 4. Le Clasico ne fait plus rêver comme avant. Mais Proto et Deflandre n’en mesurent pas moins la très grande importance de ce rendez-vous pour leurs deux anciens clubs qui se portent mieux.

Par Didier Schyns et Xavier Thirion

À la demande de Silvio Proto (39 ans), le rendez-vous pour ce double entretien en compagnie d’Eric Deflandre est fixé à 11 heures au stade de Sclessin. Là où, durant toutes ses années anderlechtoises, le gardien louviérois a souvent brillé. Là aussi où, année après année, il eut systématiquement fort à faire avec les supporters du Standard. Pas d’insultes ni de fumigènes, cette fois, mais une discussion à bâtons rompus sur Anderlecht et le Standard à quelques heures d’un Clasico qui s’annonce très chaud. Plus pour le titre ou une place sur le podium, comme il y a une quinzaine d’années, mais pour un ticket pour les play-offs 2 voire… pour les play-offs 1 dans le chef des Liégeois. Proto a profité d’une séance de cours d’entraîneur programmée à l’Académie des Rouches, où il dirigera un entraînement du Pôle Elites du Standard en compagnie de Logan Bailly et Jean-François Gillet, pour nous rejoindre dans l’antre de ses ex-meilleurs ennemis. Retour en enfer pour le Hennuyer.