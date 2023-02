La police lance un avis de recherche après la disparition inquiétante d’une trentenaire (photo)

La police a émis un avis de recherche, ce vendredi soir, suite à la disparition inquiétante de Fatma Bayram. Agée de 38 ans, elle a quitté son domicile situé rue du Panorama à Oupeye, jeudi 23 février 2023 vers 20h30. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

« Son véhicule, une Suzuki Alto blanche de 2010, a été retrouvé sur le quai de la Meuse à Visé, à hauteur de la polyclinique de Hermalle-sous-Argenteau » écrit également la police sur son site internet. « Fatma mesure 1m54, est corpulence mince, a les cheveux bruns mi-longs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une longue veste noire de type K-Way, un pantalon en jeans bleu clair et des baskets blanches et noires de marque Adidas ».