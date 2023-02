Simon Adingra raconte son histoire bouleversante: «À 12 ans, j’ai été arnaqué par un entraîneur»

Pour la toute première fois de sa carrière, Simon Adingra, aujourd’hui âgé de 21 ans, a accepté de dévoiler publiquement son histoire. Une histoire débutée dans un quartier d’Abidjan. « Quand j’étais tout petit, je jouais dans la rue », se rappelle-t-il. « On voyait les « grands frères » comme Didier Drogba par exemple et on voulait faire comme eux. Je connaissais quelqu’un qui s’entraînait dans un centre de formation du quartier et qui m’a un jour amené là-bas. C’était à côté de mon école et je m’y entraînais deux fois par semaine, le mercredi et samedi. »