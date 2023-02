Enquête sur la neutralité à la Stib: des «résultats représentatifs» pour le patron

L’entreprise bruxelloise de transports publics a entamé une réflexion sur sa neutralité. Non pas d’initiative, mais suite à une ordonnance du tribunal de Bruxelles condamnant la Stib pour discrimination en raison des convictions religieuses et du genre, et dans le cadre du compromis politique conclu au sein du gouvernement bruxellois qui ouvre la voie aux signes convictionnels, sauf pour les fonctions d’autorité et de contact avec le public.

Le directeur général de la Stib revient sur l’enquête interne dévoilée ce lundi, où une très large majorité des agents expriment qu’ils préféreraient que les signes convictionnels ne soient pas portés au travail, ainsi que sur le blocage du chantier du métro 3 (lire par ailleurs).