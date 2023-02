Un 200e Clasico de feu: le choc entre Anderlecht et le Standard de ce dimanche se voudra historique

Sans compter les compétitions de substitutions durant la guerre, Anderlecht va recevoir le Standard pour la centième fois ce dimanche. Un nombre symbolique et de nature à renforcer un duel qui s’annonce palpitant à bien des égards. En proie aux doutes pendant de longs mois, les Mauves ont retrouvé le sourire tant sur le sol belge grâce aux cinq dernières parties sans défaite, qu’au niveau européen suite à la qualification acquise contre Ludogorets via les tirs au but. « Le bonheur et l’adrénaline liés à ce match auront forcément une incidence positive sur le groupe », souriait Brian Riemer au terme des débats. « Nous serons prêts pour défier le Standard ».