César: l’évacuation spectaculaire de la militante écologique (photos)

On est dans la merde, mais on est le cinéma (…) on est le meilleur cinéma d’Europe ! », a lancé l’acteur et humoriste Jamel Debbouze en ouvrant dans un sketch la 48e cérémonie des César vendredi.

Ironisant sur l’essor des plateformes et le prix des places, l’acteur a ouvert sous les rires, notamment ceux de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, assise au milieu de la salle de l’Olympia, la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma français, qui cherche à regagner son lustre.

Alors que les premières distinctions venaient d’être remises, la diffusion télé s’est arrêtée quelques instants. Une femme arborant un t-shirt « We have 761 days left » (il nous reste 761 jours, un message militant rappelant l’urgence climatique) s’est incrustée sur scène.

« Nous mettons tout en œuvre pour reprendre la diffusion au plus vite » a indiqué Canal + au moment d’interrompre son programme qui a repris quelques minutes plus tard.

Les téléspectateurs n’ont pas vu l’évacuation spectaculaire de la militante écologique. Evacuation immortalisée en revanche par les photographes.