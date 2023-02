Le Maroc: plus de 180.000 euros (et des avantages en nature)

En 2009, alors qu’Antonio Panzeri vient d’être réélu au Parlement européen, il s’impose vite comme un des visages clefs de la diplomatie européenne à Rabat. Le chemin de l’Italien, président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et coprésident de la commission parlementaire mixte UE-Maroc, croise rapidement celui de Abderrahim Atmoun. Parlementaire depuis 2003, se partageant entre le Maroc et la France, maîtrisant également l’italien, ce natif de Khouribga (sud-est de Casablanca) hérite également, dès 2011 pour sa part, de la coprésidence de la commission parlementaire mixte. « De cette relation de travail est née une amitié », a confié en audition Antonio Panzeri. Et de préciser, comme s’il fallait prouver que cette affection était réciproque, que Abderrahim n’a pas hésité, peu avant le scrutin européen de 2014, à privatiser – pour une somme estimée à 50.000 euros – un club de jazz milanais afin d’y rassembler la diaspora marocaine votant en Italie.