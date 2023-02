Avec le Qatar, le «deal» le plus lucratif: Antonio Panzeri mouille quatre eurodéputés et une syndicaliste de renom

Parallèlement à l’histoire d’amour avec le Maroc, MM. Panzeri et Giorgi nouent un nouveau deal avec un dignitaire qatari, le Dr Ali bin Samikh Al Marri, alors président du Comité des droits de l’Homme. Dans une monarchie autoritaire où tout est centralisé et contrôlé, ce Comité s’apparente davantage à une agence d’influence – une vitrine pour l’étranger – plutôt qu’à une institution indépendante. Dans son exposé de repenti, Antonio Panzeri situe la naissance de cette relation d’affaires en 2018. Lui est alors président de la sous-commission des droits de l’Homme (DROI) au Parlement européen : « Al Marri a décidé de me rencontrer ». Les hommes se serrent la main à Bruxelles, puis l’Italien et son assistant reçoivent une invitation pour Doha, au printemps de la même année. « A la fin de cette visite nous avons décidé de signer un accord de travail entre la sous-commission DROI et l’agence des droits humains au Qatar ».